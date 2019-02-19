Экс-полковник ГРУ Квачков вышел из колонии. Его освободили из-за декриминализации статьи 282 УК

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии № 5. Об этом сообщает «Дождь».

Его освободили от наказания в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

В 2013 году суд признал Квачкова виновным в попытке организовать вооруженный мятеж и содействии террористической деятельности. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, однако позднее Верховный суд срок сократил срок до восьми лет.

По версии следствия, экс-полковник якобы начал собирать «ополчение» в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах, которое планировало захватить ближайшие военные части, а после выдвинуться в Москву.

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Дело полковника ГРУ имело гриф «секретно». Квачков свою вину ни по одному из предъявленных обвинений не признавал. До этого он был дважды оправдан по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

В 2017 году Квачкова приговорили к 1,5 годам колонии по делу об экстремизме за видеообращение из колонии. По мнению экспертов, в нем содержались признаки «побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных действий в отношении представителей госвласти» и призывы к насильственному захвату власти.