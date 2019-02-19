Экс-полковник ГРУ Квачков вышел из колонии. Его освободили из-за декриминализации статьи 282 УК
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии № 5. Об этом сообщает «Дождь».
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 19, 2019
Освобожденный экс-полковник ГРУ Квачков: Отдых закончился, пора на работу https://t.co/uVhjjb0dSI pic.twitter.com/rBCK3pBD7G
Его освободили от наказания в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).
В 2013 году суд признал Квачкова виновным в попытке организовать вооруженный мятеж и содействии террористической деятельности. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, однако позднее Верховный суд срок сократил срок до восьми лет.
По версии следствия, экс-полковник якобы начал собирать «ополчение» в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах, которое планировало захватить ближайшие военные части, а после выдвинуться в Москву.
Дело полковника ГРУ имело гриф «секретно». Квачков свою вину ни по одному из предъявленных обвинений не признавал. До этого он был дважды оправдан по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.
В 2017 году Квачкова приговорили к 1,5 годам колонии по делу об экстремизме за видеообращение из колонии. По мнению экспертов, в нем содержались признаки «побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных действий в отношении представителей госвласти» и призывы к насильственному захвату власти.