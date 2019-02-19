«Роскосмос» начнет отправлять космических туристов по маршруту Юрия Гагарина

В «Роскосмосе» появится проект для космических туристов, который позволит совершить полет по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.

Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 19, 2019

Сроки, в которые будет реализован проект, пока не известны. Сообщается также, что «Роскосмос» и американская Space Adventure подписали контракт на полет на МКС двух космических туристов, чьи имена не называются. Планируется, что первый полет состоится до 2021 года.

«Заключение указанного контракта позволит дополнительно «загрузить» производственные мощности РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности. Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для полета туристов в космос», — отмечают в российской госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что выполнение всех работ по созданию космической техники будет оплачиваться космическими туристами.

Стоимость полета на МКС для космических туристов 10 лет назад составляла около 30 миллионов долларов. Первый космический турист, американский миллионер Деннис Тито, побывал на МКС в 2001 году. Последним из туристов станцию посетил основатель компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте, который совершил полет осенью 2009 года.