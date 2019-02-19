Госдума запретила военным рассказывать о своей службе в интернете и СМИ

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто.

Необходимость принятия закона в Думе связывают с «особым интересом», который военнослужащие представляют «для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», а также с возможным «информационно-психологическим воздействием на российских военных».

Закон запрещает военным и тем, кого призвали на сборы, иметь при себе любые устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет, а также размещать фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте их дислокации.

Аналогичный запрет будет распространяться и на сведения о членах семей и родителях военнослужащих.

За нарушение этого ограничения военных будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Контрактников за публикацию сведение в прессе и интернете могут уволить.

Ранее сообщалось, что Минобороны разработало комплекс мер для предотвращения утечек информации. Среди этих мер — правила пользования интернетом. Военным рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Еще одна мера коснулась смартфонов — военным рекомендовано ограничить их использование. Их заменят кнопочными телефонами.