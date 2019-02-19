В Москве прошел пикет за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Активисты Greenpeace провели в Москве у памятника Тимирязеву согласованный пикет за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, а также против против незаконного отлова китообразных в России.

Активисты в ярко-оранжевых костюмах выстроились с растяжкой «Свободу косаткам и белухам», рядом была установлена клетка с надувными резиновыми косатками. «Косатки мерзнут за нас, мы померзнем за косаток», — заявили волонтеры.

Волонтеры Greenpeace на акции за освобождение белух и косаток. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Greenpeace обратился к губернатору Приморья и в соответствующие ведомства с предложением установить отопительное оборудование для косаток, пока суд не даст разрешение на их освобождение: «Вместе с нормальным центром реабилитации морских млекопитающих скинемся на тепловые пушки, чтобы они до весны не замерзли», — призвали в организации.

«Сейчас в бухте Средняя, в тех вольерах, где содержатся и косатки, и белухи, не самая высокая температура. Мы живем с вами в России, где зима по-прежнему остается зимой, — рассказал эксперт по морским млекопитающим российского «Гринписа» Григорий Цибулько. —

И во время одной из последних проверок в январе было выявлено, что у некоторых косаток в крытых вольерах на коже были следы обморожения.

Мы хотим безвозмездно поставить туда специальное оборудование, чтобы улучшить жизнь животных до того, как будет принято решение об их освобождении — мы надеемся, оно все-таки будет принято».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, сейчас решается судьба 11 краснокнижных косаток и 90 белух. Детеныши этих китообразных были выловлены летом 2018 года в Охотском море. По сведениям Greenpeace и других экологических организаций, отловщики готовят животных для продажи в китайские океанариумы.

11 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили «китовой тюрьмой» из-за тесных грязных бассейнов и холода. «Экологическая вахта Сахалина» рассказывала, что из-за этого состояние кожного покрова изменилось у 6 косаток, у некоторых на спинном плавнике и спине начала отслаиваться кожа.