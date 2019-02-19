В Сургуте троих последователей «Свидетелей Иеговы» отправили под арест на два месяца

Суд в Ханты-мансийском автономном округе 19 февраля арестовал в рамках уголовного дела троих последователей «Свидетелей Иеговы» (признанной в России экстремистской и запрещенной организации), об этом РИА Новости и местному изданию Siapress.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Троих арестованных и еще около 12 членов местной общины задержали 15 февраля: с самого утра у них прошли обыски с изъятием техники, а после их доставили в здание СК для допроса. Всего, как оценили в ведомстве, в общину могли входить около 250 человек.

Трем последователям «Свидетелей Иеговы» предъявили обвинение только по одной статье — об создании запрещенной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). О статусе других задержанных не говорится. При этом местный СК возбудил также дело об участии в такой организации и вербовке (участии в деятельности запрещенной организации, а также о вербовке (ч. 1.1 и ч. 2 ст.282.2 УК).

Siapress.ru и местная газета «Сургутская трибуна» писали, что для задержания одного из иеговистов сотрудники отряда спецназначения Росгвардии проводили спецоперацию на площади Ленина. Представитель СК Олег Меньших опроверг это, сказав, что это была другая операция: там, по данным СМИ, задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса со взрывчаткой и огнестрельное оружие.

В начале февраля обыски прошли у последователей «Свидетелей Иеговы» и в другом городе округа — Урае. Одного из задержанных, местного жителя Андрея Сазонова, 8 февраля арестовали по делу об организации деятельности запрещенной организации.