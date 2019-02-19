Повторная экспертиза не нашла признаков экстремизма в картине Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

В картине художника Алексея Куделина (Васи Ложкина) «Великая прекрасная Россия» не нашли признаков возбуждения ненависти к человеку либо группе лиц на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе. Об этом говорится в заключении психолого-линвистическо-культурологической экспертизы, проведенной по требованию Октябрьского районного суда Новосибирска, пишут «Ведомости».

При этом эксперты из Новосибирского государственного педагогического университета признали, что картина, на которой изображена часть карты мира, где территория России обозначена как «Великая прекрасная Россия», а территории других стран названы оскорбительными словами, содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам».

По мнению экспертов, произведение искусства в принципе не выполняет функцию побуждения к действию: «...поступок как следствие восприятия и осмысления произведения является показателем неадекватного «считывания» смысла».

19 февраля суд пересмотрит решение о признании картины экстремистским материалом.

В августе прошлого года Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» художника Алексея Куделина (Васи Ложкина). В Федеральный список экстремистских материалов картину внесли в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска по иску прокуратуры.

В феврале 2018 года СПЧ направил обращение в прокуратуру Новосибирской области с просьбой подать апелляцию на данное решение суда. «Судом очевидно не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия», — говорилось в обращении.