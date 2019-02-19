Ставропольского программиста признали виновным в призывах к массовым беспорядкам. Ранее по этому делу проходил математик Дмитрий Богатов

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к полутора годам ограничения свободы программиста Владислава Кулешова по обвинению в призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Так как подсудимый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Суд обязал Кулешова в течение полутора лет жить по месту прописки и регулярно отмечаться по месту жительства, а также не выезжать за пределы муниципального образования.

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Кулешова обвиняли совершение тех же преступлений, что и математика из Москвы Дмитрия Богатова. Ему предъявляли обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и о подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 212 УК РФ). К приговору у Кулешова осталась только статья 212 УК с изменением квалификации на призывы к беспорядкам.

Следствие предполагало, что Богатов призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь для проведения протестной акции, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов». Математик свою вину отрицал: по его словам, любой человек могу публиковать сообщения с его IP-адреса, поскольку в его квартире работал выходной узел сети Tor.

В мае прошлого года Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Богатова по реабилитирующему основанию, одно из них — отсутствие состава преступления. Эксперты МВД ранее не нашли доказательств того, что математик призывал к терроризму. С Богатова сняли подписку о невыезде и оставили право на реабилитацию.