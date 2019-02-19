В Красноярском крае СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за того, что пострадавшие поддерживают Навального

Следственный комитет России по Красноярскому краю отказал в возбуждении уголовного дела об избиении полицейскими, сославшись на то, что пострадавшие являются сторонниками оппозиционера Алексея Навального, «который, как известно, является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с президентом Российской Федерации — Путиным В.В». Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела есть в распоряжении «Новой».

Сотрудники штаба Алексея Навального в Красноярске Данил Большаков и Даниил Маркелов 24 октября 2018 года получили отказ в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). 5 мая 2018 года они принимали участие в акции Алексея Навального «Он нам не царь» и, как утверждают, были жестко задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Как пояснил глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов, Большакову и Маркелову были вынесены несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Дело даже не в том, что довод странный. Эффективное расследование предполагает, что следствие не будет смотреть на политические пристрастия, на социальное положение, на гражданство и прочее. Абсолютный запрет бесчеловечного обращения действует на всех. Следователь [Алия Низамеева — старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району города Красноярск, — Ред.] решила проявить фантазию и объяснила, почему нельзя верить заявителям о факте применения насилия со стороны полиции», — рассказал Глухов.

В частности, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела дословно сказано, что доводы Маркелова и Большакова «не нашли объективного подтверждения», в том числе по той причине, что молодые люди являются сторонниками Навального.

По данным «ОВД-Инфо», всего 5 мая 2018 года во время приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина акции «Он нам не царь», которая прошла в 27 городах России, было задержано более 1600 человек. Из них 35 — в Красноярске.