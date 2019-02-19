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Умер модельер Карл Лагерфельд

Культура

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На  86-м году жизни умер немецкий модельер,  креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro.

Фото: Zuma\TASS

Точная причина смерти модельера не называется. По данным издания, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. В январе этого года он впервые не вышел на поклон в конце кутюрного показа Chanel.

Лагерфельд родился родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье банковского служащего. В 1952 году переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды. Позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi, а в 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. C 1983 года Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel. 

Теги:
мода, nt
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