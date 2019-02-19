Умер модельер Карл Лагерфельд

Точная причина смерти модельера не называется. По данным издания, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. В январе этого года он впервые не вышел на поклон в конце кутюрного показа Chanel.
Лагерфельд родился родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье банковского служащего. В 1952 году переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды. Позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi, а в 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. C 1983 года Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel.