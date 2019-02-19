Умер модельер Карл Лагерфельд

На 86-м году жизни умер немецкий модельер, креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro.

Точная причина смерти модельера не называется. По данным издания, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. В январе этого года он впервые не вышел на поклон в конце кутюрного показа Chanel.

Лагерфельд родился родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье банковского служащего. В 1952 году переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды. Позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi, а в 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. C 1983 года Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel.