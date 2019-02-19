НАК сообщил об убийстве в дагестанском селе подозреваемого в подготовке теракта

В дагестанском селении Белиджи (Дербентский район) силовики убили подозреваемого в подготовке теракта, заявили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете. С утра в районе действовал режим контртеррористической операции.

Телеканал «РЕН ТВ» называет его Сахибом Абакаровым 1996 года рождения — как утверждают в НАК, он недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия.

Он один скрывался в частном доме, где, как ожидалось, находились еще несколько человек, уточняет источник Интерфакса. Он отказался сдаться силовикам и открыл по ним ответный огонь — его убили в ходе перестрелки.

В заброшенном доме, где он скрывался, как утверждают в НАК, обнаружили готовый к использованию «пояс смертника» и ведро, начиненное взрывоопасными веществами. В ходе обысков по месту жительства у него также нашли «лабораторию по изготовлению взрывных устройств» с более 30 кг взрывчатых веществ в мешках и другими компонентами взрывных устройств.