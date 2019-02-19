В Москве против напавших на полицейского подростков завели дело о грабеже. У того ничего не пропало

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК) на подростков, напавших на лейтенанта полиции на юго-востоке Москвы, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах. При этом они ничего не похитили у пострадавшего, отмечает агентство.

В ходе конфликта подростки напали на инспектора по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД. Ему оказали помощь в госпитале МВД и отпустили.

Агентство не приводит данные, о количестве нападавших, их возрасте и дате инцидента. Сейчас в рамках дела о грабеже с применением насилия, не опасного для жизни (п. «г», ч. 2 ст. 161 УК) проходит проверка.

Накануне в Москве задержали учащегося школы №629, который 16 февраля на спор ударил полицейского на Манежной площади и убежал, а также еще двух его знакомых. На него составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а на его родителей — о неисполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП), однако уголовного дела возбуждать не стали.