«Рад, что у них подгорело». Писатель Глуховский ответил на обвинения в «русофобии» в игре «Метро: Исход»

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет о компьютерной игре Metro Exodus («Метро: Исход»), разработанной украинской компанией 4A Games. В нем телеведущий Алексей Казаков обвинил разработчиков в «русофобии» и «увлечении майданными реалиями».

«Видимо, увлеклись собственными майданными реалиями, а еще и поглумились над москвичами, мол, не знают, что за пределами столицы среди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди.

Как говорится, развесистая клюква плюс махровая русофобия», — заявил Казаков. Телеведущий особо отметил эпизод, в котором можно получить достижение «Декоммунизация» за разрушение статуи Владимира Ленина.

По его словам, часть российских пользователей была «разочарована» игрой, зато западная аудитория — «в восторге»: «[Игру] рекламируют в прессе и соцсетях. Видимо, в их мировоззрении укладывается идеально».

«Мне очень лестно, что канал “Россия 24” обратил внимание на мое произведение. Я рад, что у них подгорело. Очень приятно, что мне удалось немножко ткнуть палкой в их улей»,

— рассказал «Новой газете» российский писатель Дмитрий Глуховский, на чьих романах основана игра.

По его мнению, разрушение памятника Ленину является незначительным эпизодом по сравнению со всем основным сюжетом: «В мире метро глушатся все внешние сигналы. В этом свете эпизод с несчастным Лениным… Ну подумаешь! Он же в принципе бесчеловечный людоед. Почему в конце концов не разбить его памятник?».

Глуховский добавил, что с украинской компанией 4A Games его связывают длительные рабочие отношение и что его политические убеждения совпадают с убеждениями разработчиков.

Постапокалиптический шутер «Метро: Исход» вышел на PC, PS4 и Xbox One 15 февраля 2019 года. Игра основана на романах Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035». Действия игры проходят на заброшенных территориях России и Казахстана.

По сюжету, главный герой Артем и его жена Анна узнают, что за пределами Москвы есть жизнь. До этого в течение 20 лет правительство, переместившееся в метро, глушило радиосигналы, не давая обитателям связаться с внешним миром, и скрывало, что страны НАТО оправились после ядерной войны.

Герои узнают засекреченную информацию о том, что москвичи не единственные выжившие, и отправляются в путешествие на модифицированном паровозе «Аврора» на восток искать новое место для жизни. Власти объявляют на них охоту.