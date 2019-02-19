Прокуратура Барнаула извинилась перед Мотузной за уголовное преследование за мемы «ВКонтакте»

Прокуратура Барнаула извинилась за уголовное преследование перед Марией Мотузной, которую обвиняли в экстремизме из-за мемов во «ВКонтакте», сообщается в твиттере девушки.

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением вас к уголовной ответственности и вынесением следователем <...> реабилитирующего решения по уголовному делу», — говорится в документе.

Извинение прокуратуры Барнаулы

Уголовное дело против Марии Мотузной завели после обращения двух студенток алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы в июле прошлого года.

Ее обвинили в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК) за шутки про христианство и темнокожих во «ВКонтакте» от 2015 года. Мотузная свою вину не признавала.

9 октября Индустриальный районный суд Барнаула вернул в прокуратуру дело против девушки для выяснения мотивов и уточнения обстоятельств. В январе 2019 года Мотузную исключили из списка экстремистов. Ее дело закрыли после того, как президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК.