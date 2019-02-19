Главу вологодского отделения «За права человека» отправили на принудительное психиатрическое обследование

Главу вологодского отделения «За права человека» Григория Винтера отправили на принудительное психиатрическое обследование. Об этом в блоге на сайте «Эха Москвы» сообщил правозащитник Лев Пономарев.

По его словам, утром 18 февраля к Винтеру домой пришли силовики и насильно доставили его в суд. Правозащитник потребовал отложить заседание, чтобы в нем могу присутствовать его адвокат, и закрыть процесс, поскольку в зале присутствовали незнакомые ему люди.

Судья отклонил оба ходатайства, после чего в знак протеста Винтер покинул здание суда. В его отсутствие суд принял решение отправить правозащитника на принудительное лечение. Винтера доставили в Вологодскую психиатрическую больницу, утверждает Пономарев.

По его словам, причиной преследования Винтера стал конфликт с мэром Череповца Еленой Авдеевой — ее отставки требовали экозащитники из-за намерения властей отдать под застройку Пуловский лес. Как рассказывает Пономарев, именно Авдеева подала иск с требованием отправить Винтера на принудительное обследование.

17 февраля пятеро полицейских сняли Винтера с поезда Москва—Череповец. Они объяснили задержание тем, что правозащитник состоит «в организации, которая признана иностранным агентом». По информации полиции, Винтер якобы вез в поезде запрещенную литературу, которая входит в список экстремистских материалов.

13 февраля три организации Пономарева — движение «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных» и организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия» — включили в реестр «иностранных агентов». В 2014 году Минюст уже вносил «За права человека» в список НКО из-за финансирования со стороны иностранных фондов, однако позднее исключил из списка.