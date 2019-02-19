В части под Воронежем нашли мертвого срочника с замотанным скотчем пакетом на голове. СК возбудил дело об убийстве

Военный отдел Следственного комитета по Воронежской области 15 февраля возбудил уголовное дело об убийстве солдата-срочника 10 февраля на полигоне «Погоново» (ч. 1 ст. 105 УК), говорится в сообщении ведомства.

А 19 февраля РИА «Воронеж» и «Медиазона» опубликовали фрагменты материалов дела: по данным СК, 19-летнего Степана Цымбала нашли со связанными руками и пакетом на голове, замотанным скотчем вокруг шеи.

При этом пресс-служба Западного военного округа утверждала, что на теле срочника не было обнаружено следов насильственной смерти. Командир воинской части, по словам родителей солдата, сообщил им о его смерти на следующий день, однако говорил, что тот умер из-за остановки сердца.

В постановлении о возбуждении дела отмечается, что тело обнаружил сослуживец в палатке для мытья посуды на полигоне около 19:30: тот был «на полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными <..> [скотчем]». Отчим соладата также рассказывал воронежскому порталу «Мое!», что когда тело доставили им 13 февраля, то у того были разбиты губы, а на висках были следы от травмы. Рассмотреть остальное им не удалось из-за вскрытия черепа.

Совет солдатских матерей вместе с родителями погибшего создали петицию на сайте Change.org с призывом расформировать воинскую часть Богучара (часть №91711), где, по их мнению, регулярно происходят смерти солдат. По данным РИА «Воронеж», с 2015 года в богучарской войсковой части погибли восемь человек, включая Цымбала. Петицию уже подписали больше десяти тысяч человек.

Дарья Козлова — специально для «Новой»