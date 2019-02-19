Замглавы Щелковского района Подмосковья заподозрили в мошенничестве на 7 млн рублей

Следственный комитет (СК) по Московской области возбудил уголовное дело против заместителя главы администрации Щелковского района и его подчиненного — начальника управления земельных отношений. Об этом ТАСС сообщила представитель СК Ольга Врадий.

Их заподозрили в мошенничестве с муниципальным имуществом на сумму 7 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК). По информации источника «Новой», речь идет о замглавы админстрации района по жилищным вопросам Ирине Ивановой и председателе торгово-промышленной палаты Щелково Ольге Русаковой.

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемые приобрели право собственности на автомобильную стоянку площадью 2 тысячи кв. м по заниженной стоимости — за 3,6 млн рублей (фактическая стоимость составляла 10,5 млн рублей). Для этого они создали коммерческую организацию. Гендиректором, бухгалтером и учредителем компании числились их родственники.

По словам источника «Новой», днем в администрации Щелковского района прошли обыски: «Приходили сотрудники правоохранительных органов в масках, с автоматами и собаками. Отрубили интернет. Сотрудники администрации создавали видимость, что работают. [Главы района Алексея] Валова в тот момент не было. Его кабинет опечатали. Происходила выемка документов».

Позднее в группе администрации района во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что следственные действия связаны с делом бывшего начальника управления земельных отношений Виталия Андрусенко. Его арестовали летом прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 20 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК).