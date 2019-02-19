Прорыв трубы в администрации подмосковного Рошаля уничтожил документы с выборов. Ранее там обнаружили фальсификации

Прорыв трубы в администрации подмосковного Рошаля в ночь с 17 на 18 февраля частично повредил документацию с губернаторских выборов, рассказали информагентству «Закон» в избиркоме Московской области. За несколько дней до этого наблюдатели обнаружили нарушения на всех избирательных участках города.

Окончательный объем бедствия еще не установлен: председатель территориальной избирательной комиссии вскоре должен составить акт об ущербе, а городской Следственный комитет — закончить проверку. При этом замглавы города Юрий Александров подтвердил изданию, что трубу прорвало на третьем этаже, однако не стал уточнять, затронул ли потоп избирательную документацию.

14 февраля волонтеры альянса независимых наблюдателей, отсмотревшие записи голосования на прошлогодних губернаторских выборах со всех восьми избирательных участков Рошаля, заявили о массовых фальсификациях на каждом из них. Результаты по городу, по их данным, были завышены почти в 3 раза: они насчитали только 3450 проголосовавших, когда подмосковный избирком говорил о 10 тысячах голосов.

Ранее о фальсификациях на губернаторских выборах в Подмосковье писала и «Новая газета». В подмосковной Балашихе наблюдатели подтвердили применение «каруселей» и вбросы бюллетеней на 45 избирательных участках из 183. По подсчетам «Новой», там проголосовали более 300 «карусельщиков».

Председатель подмосковной избирательной комиссии Илья Березкин на заседании в Центризбиркоме 13 февраля заявил, что курировавшего выборы в Балашихе члена комиссии остранили, а в отставку также ушли руководители обеих балашихинских территориальных комиссий и сотрудники администрации, оказывавшие давление на членов участковых комиссий.

Однако СМИ обратили внимание, что из Мособлизбиркома уволили членов комиссии, которые курировали другие районы, а отвечавший за Балашиху остался в должности.