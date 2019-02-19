Роскомнадзор заблокировал норвежское издание Barents Observer после претензий к статье о суициде

Роскомнадзор заблокировал на территории России норвежское издание Barents Observer из-за отказа удалить интервью с представителем финно-угорского народа саами, в котором тот вспоминал о своих попытках суицида. Об этом сообщило само издание. Согласно реестру Роскомнадзора, доступ ограничили на основании требования Роспотребнадзора от 24 января.

Изображение: скриншот с сервиса Роскомнодзора по проверке ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов сети «Интернет»

Журналисты Barents Observer рассказали, что читатели начали сообщать о проблемах с доступом к материалам утром 19 февраля. Прочитать тексты им удавалось только при помощи VPN-сервисов. Они также напомнили, что с призывом заблокировать их издание выступал депутат Виталий Милонов в интервью «Федеральному агентству новостей».

В материале Arjeplognytt, которую Barents Observer 14 января перепечатал на русском языке, рассказывается история жителя Швеции, представителя коренного малочисленного народа Севера саами Дане Эрикссона. Он дважды пытался совершить самоубийство из-за того, что его сексуальные предпочтения нарушают некоторые табу саами.

Спустя две недели им пришло письмо из Роскомнадзора с требованием удалить статью: в российском надзорном ведомстве настаивали на том, что в данной публикации есть призывы совершить самоубийство и их описание. В ведомстве также отмечали, что поскольку сайт издания использует протокол https, блокировка материала приведет к блокировке всего сайта. Журналисты отказались удалять статью из-за ее общественной значимости.