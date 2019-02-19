«Единая Россия» согласилась в два раза смягчить муниципальный фильтр на губернаторских выборах

«Единая Россия» договорилась с представителями других фракций и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снижении в два раза — до 5% — числа подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра для участия кандидатов в губернаторских выборах.

«Это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции», — заявила РБК первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

По ее словам, фракция также допустила снижение числа подписей депутатов и глав районов городских округов до 7 %.

Как рассказал Интерфаксу председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, сейчас в законе установлена планка для подписей в рамках от 5 до 10%. Порог фильтра устанавливают сами регионы.

Установленные договоренности, по его словам, будут внесены как поправки в законодательство, после чего каждый субъект России будет принимать свои законы. «Не все субъекты сегодня при федеральной норме готовы работать по нижней планке», — отметил он.