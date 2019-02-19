The Bell: около 400 домов в Москве подлежат сносу из-за документов, принятых 20 лет назад

В Москве могут снести почти 400 домов, несмотря на то, что они не попали в программу реновации Сергея Собянина. Такую цифру вывел The Bell в ходе собственного расследования и изучения постановлений Правительства Москвы.

Причиной сноса, в частности, является постановление Правительства Москвы «О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года», которое подписал Юрий Лужков в 1999 году. Следуя этому документу, сейчас в Москве находится около тысячи зданий, которые можно снести, не советуясь с жильцами. Две трети из них попали под программу реновации 2017 года.

Все постановления, принятые при Юрии Лужкове, до сих пор являются действующими: в них нет срока давности, а документы, отменяющие те или иные решения, приняты не были.

Как сообщил The Bell Марат Хуснуллин, вице-мэр Москвы, отвечающий за градостроительную политику, у властей столицы пока нет планов по сносу зданий, указанных в этих постановлениях. По его словам, все инвестиционные контракты с девелоперами, которые были заключены по программе Лужкова, расторгли.

Программа Лужкова «О ходе реконструкции пятиэтажного и ветхого жилья» действовала по принципу волнового переселения. После строительства стартового жилого дома в него переселяли жильцов пятиэтажек, которые подлежали сносу. Оставшиеся квартиры компания-застройщик продавала.

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В ноябре 2018 года жители двух кварталов района Кунцево, которые касались сноса зданий и передачи земли группе компаний «ПИК», провели серию протестов против нового строительства. Протесты сопровождались задержаниями, позже группа компаний «ПИК» временно приостановила стройку.