ФСБ задержала подозреваемого в публичном оправдании теракта в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали выходца из стран СНГ, который разместил в интернете материалы, оправдывающие теракт в метро в апреле 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК. В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1». В результате происшествия погибли 15 человек, пострадали более 60. Террорист Акбаржон Джалилов, устроивший взрыв, скончался.

По уголовному делу проходят 11 человек. По версии следствия, для теракта в Петербурге они изготовили три взрывных устройства, из которых сработало только одно — то, которое пронес с собой смертник Джалилов.

Другое он разместил на платформе станции «Площадь Восстания», но оно не сработало. Третье должны были пронести его сообщники, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов.