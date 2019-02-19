Суд на Кубани признал «невозможным» присутствие журналистов на заседаниях по делу адвоката Беньяша. Но процесс все еще открытый
Ленинский районный суд Краснодара запретил журналистам присутствовать на заседаниях по делу против адвоката Михаила Беньяша о нападении на полицейских, поскольку они «затрагивают интересы государства и потерпевших». При этом на простых слушателей процесса запрет не распространяется. Копию постановления опубликовал в фейсбуке адвокат Феликс Вертегель.
«Суд полагает не возможным участие в судебном заседании средств массовой информации, а также ведение видеофиксации, учитывая специфику состава преступления», — говорится в отказе суда вернуть материалы дела в прокуратуру от 12 февраля (приводится в оригинальной версии).
При этом сам процесс не был закрыт — в постановлении отмечается, что следующиее заседание 21 февраля будет открытым. «Все, кому угодно, могут присутствовать в судебных заседаниях по делу Беньяша, кроме СМИ», — отметил Вертегель. «Журналистам тут не место или #приоткрытоезаседание», — прокомментировал это другой адвокат Беньяша Алексей Аванесян.
Напомним, адвоката Михаила Беньяша обвиняют в том, что 9 сентября до начала акции против пенсионной реформы во время задержания он три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку (ч. 1 ст. 318 УК).
Потерпевшие по делу — оперативники уголовного розыска Дмитрий Юрченко и Егор Долгов — утверждают, что увидели адвоката на улице, разъяснили ему обстоятельства задержания, показали служебные удостоверения и попросили проехать с ними в отдел. При этом, по словам самого адвоката, двое неизвестных в штатском насильно посадили его и свидетеля Ирину Бархатову в автомобиль, избили и отобрали телефоны и личные вещи.