Путин подписался на «Новую». Газета вошла в топ-10 СМИ, которые выписали власти в 2019 году
«Новая газета» вошла в десятку изданий, которые чаще всего заказывают для представителей власти — 41 экземпляр ежемесячно. Данные госзакупок подсчитал РБК.
- Газета «Коммерсант» (108 экземпляров)
- «Ведомости» (81)
- «Комсомольская правда» (66)
- «Московский комсомолец» (65)
- «Независимая газета» (62)
- «Аргументы и факты» (57)
- «Российская газета» (57)
- «Известия» (56)
- Газета «РБК» (42)
- «Новая газета» (41)
Согласно данным закупки, президент Владимир Путин («Абонент 1») выписывает 23 издания. Кроме 1 комплекта «Новой газеты», он интересуется Forbes, «Вокруг света», РБК, «Охота и рыбалка — ХХI век», «Коммерсант», журналом «Дилетант» и др.
Аппарат правительства потратил на периодику 3,1 млн рублей, Государственная дума — 2,7 млн рублей, Совет Федерации — 1,4 млн рублей, а мэрия Москвы — 1,2 млн рублей.
Все аукционы выиграло ООО «Урал-Пресс Лидер», которое получает аналогичные государственные контракты с 2016 года. С начала нового года компания заработала на них 19,2 млн рублей.