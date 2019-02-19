Путин подписался на «Новую». Газета вошла в топ-10 СМИ, которые выписали власти в 2019 году

«Новая газета» вошла в десятку изданий, которые чаще всего заказывают для представителей власти — 41 экземпляр ежемесячно. Данные госзакупок подсчитал РБК.

Газета «Коммерсант» (108 экземпляров) «Ведомости» (81) «Комсомольская правда» (66) «Московский комсомолец» (65) «Независимая газета» (62) «Аргументы и факты» (57) «Российская газета» (57) «Известия» (56) Газета «РБК» (42) «Новая газета» (41)

Согласно данным закупки, президент Владимир Путин («Абонент 1») выписывает 23 издания. Кроме 1 комплекта «Новой газеты», он интересуется Forbes, «Вокруг света», РБК, «Охота и рыбалка — ХХI век», «Коммерсант», журналом «Дилетант» и др.

Аппарат правительства потратил на периодику 3,1 млн рублей, Государственная дума — 2,7 млн рублей, Совет Федерации — 1,4 млн рублей, а мэрия Москвы — 1,2 млн рублей.

Все аукционы выиграло ООО «Урал-Пресс Лидер», которое получает аналогичные государственные контракты с 2016 года. С начала нового года компания заработала на них 19,2 млн рублей.