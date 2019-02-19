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Путин подписался на «Новую». Газета вошла в топ-10 СМИ, которые выписали власти в 2019 году

Политика

 

«Новая газета» вошла в десятку изданий, которые чаще всего заказывают для представителей власти — 41 экземпляр ежемесячно. Данные госзакупок подсчитал РБК.

  1. Газета «Коммерсант» (108 экземпляров)
  2. «Ведомости» (81)
  3. «Комсомольская правда» (66)
  4. «Московский комсомолец» (65)
  5. «Независимая газета» (62)
  6. «Аргументы и факты» (57)
  7. «Российская газета» (57)
  8. «Известия» (56)
  9. Газета «РБК» (42)
  10. «Новая газета» (41)

Согласно данным закупки, президент Владимир Путин («Абонент 1») выписывает 23 издания. Кроме 1 комплекта «Новой газеты», он интересуется Forbes, «Вокруг света», РБК, «Охота и рыбалка — ХХI век», «Коммерсант», журналом «Дилетант» и др.

Аппарат правительства потратил на периодику 3,1 млн рублей, Государственная дума — 2,7 млн рублей, Совет Федерации — 1,4 млн рублей, а мэрия Москвы — 1,2 млн рублей.

Все аукционы выиграло ООО «Урал-Пресс Лидер», которое получает аналогичные государственные контракты с 2016 года. С начала нового года компания заработала на них 19,2 млн рублей.

Теги:
новая газета, госзакупки, иностранная пресса, сми, ek
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