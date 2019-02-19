Экс-главу Хакасии Виктора Зимина назначили на должность замглавы РЖД

Бывшего главу Хакасии Виктора Зимина назначили на должность заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По его словам, соответствующее решение принял сегодня совет директоров железнодорожной компании.

Ранее Зимин сообщал, что принял предложение занять пост замглавы РЖД, чтобы курировать развитие «восточного полигона». Чиновник рассказывал, что планирует заняться развитием Транссиба и строительством железной дороги Курагино—Кызыл к угольным месторождениям в Туве.

Как рассказывали источники СМИ, Зимин может возглавить «очень серьезный проект» по развитию РЖД в Сибири с бюджетом около 500 млрд рублей. Другие отмечали, что новое назначение Зимина связано с хорошим расположением к нему президента России Владимира Путина.

Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 года. Осенью прошлого года на выборах он проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получив 32,4% голосов. После этого он отказался от дальнейшего участия в политической гонке и ушел в отставку.