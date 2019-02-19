В Петербурге активиста «Весны» обвинили в растлении несовершеннолетней. Накануне полиция приходила к нему по делу о стихийном «минировании»

Следственный комитет в Санкт-Петербурге заподозрил 18-летнего активиста демократического движения «Весна» Вадима Казаченко в участии в сексуальной оргии и употреблении наркотиков, сообщает корреспондент «Новой газеты».

19 февраля Казаченко должен был явиться в Куйбышевский районный суд Петербурга, где слушалось административное дело о его участии в несанкционированной акции в поддержку члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко.

По словам защитника Казаченко, за час до начала заседания молодой человек перестал выходить на связь, на самом процессе он не появился.

Известно, что в ночь на 19 февраля сотрудники полиции нанесли визит по адресу в Петербурге, где проживал Казаченко — эту информацию журналистам подтвердили в участковом отделении, сообщив, что «с человека нужно было взять объяснение».

«Говорили, что меня нужно опросить насчет минирования за последние несколько дней», — рассказывал сам активист в соцсетях. Полицейские, по словам Казаченко, провели около его двери около часа, но открывать он не стал.

Задержание Вадима Казаченко за участие в одиночных пикетах 8 февраля / Фото: Георгий Марков

О том, что Вадим Казаченко подозревается еще и в растлении несовершеннолетней, первым 19 февраля сообщил телеграм-канал «112». «В Калининском районе по подозрению в употреблении наркотиков задержаны 18-летний молодой человек и его 14-летняя спутница, — говорилось в публикации канала.

Сообщалось, что при себе у школьницы был обнаружен мобильный телефон, на который «они веселой компанией запечатлели свои сексуальные утехи». К посту «112» были приложены фотографии интимного характера:

раздетые молодой человек и две девушки (лица замазаны) лежат на кровати — прямо под плакатом прошлогодней президентской кампании политика Алексея Навального.

Чуть позже «красок» сомнительному сюжету добавила «Фонтанка». По информации интернет-издания, в отсмотренном полицией видеоролике Казаченко произносит слова «Я люблю две вещи: классическую музыку и секс», а всю картину дополняют «дорожки белого порошка на столе».

По сообщению издания «Невские новости» (входит в медиахолдинг, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. — С.Р.), заявления на Казаченко написали родители двух несовершеннолетних девушек, попавших на видео с телефона. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В пресс-службе cиловых ведомств «Новой» не смогли оперативно подтвердить информацию о задержанном молодом человеке. При этом участникам петербургской «Группы помощи задержанным» удалось выяснить, что Казаченко находится в 15-м отделе полиции, в отделении уголовного розыска.

В самой «Весне» не стали комментировать конкретные обвинения в адрес своего активиста: «Мы являемся общественно-политическим движением, в цели и задачи которого не входят вопросы личной жизни активистов. Мы не можем нести ответственность за их деятельность вне движения».