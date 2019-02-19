Бизнес-ассоциации попросили СК отправить основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест

Несколько бизнес-ассоциаций обратились в Следственный комитет (СК) с просьбой перевести под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает РБК.

«Мы подписали письмо, адресованное [главе СК Александру] Бастрыкину, где просим поменять меру пресечения, отпустить человека под поручительство», — сообщил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Помимо AmCham, среди подписавших письмо — Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная плата, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Основателя Baring Vostok Майкла Калви арестовали в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этому делу проходят еще пятеро человек.

Следствие считает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена.

Калви отрицает свою вину в хищении денег и считает обвинения ложью. По его словам, настоящей причиной ареста является конфликт между акционерами «Восточного», в частности Шерзода Юсупова, который дал показания на сотрудников Baring Vostok.

В защиту Калви ранее выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом главы Baring Vostok является «чрезвычайной для экономики».