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Danske Bank объявил об уходе из России после расследования об отмывании денег через эстонский филиал

Экономика

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Danske Bank объявил об уходе из России, Латвии, Литвы и Эстонии после расследования об отмывании денег через эстонский филиал, говорится в сообщении кредитной организации.

«Мы сожалеем о том, что покидаем Эстонию на этом фоне, но понимаем серьезность, с которой эстонский финансовый регулятор рассматривает это дело. Мы закроем нашу оставшуюся деятельность в соответствии с его просьбой», — заявил исполняющий обязанности гендиректора Danske Bank Йеспер Нильсен.

Аналогичные решения были приняты для России, Латвии и Литвы. В последней стране свою работу продолжит центр общих услуг Danske Bank, который выполняет ряд административных функций. Сокращение своей деятельности датский банк объяснил желанием сфокусироваться на рынках в скандинавских странах.

В августе прошлого года Эстония начала расследование об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он потребовал возбудить против банка уголовное дело.

В мае финансовая разведка эстонской полиции опубликовала ежегодный доклад, из которого стало известно, что за 2011-2016 годы через банки страны было отмыто более 200 млрд евро. В основном деньги шли из России, Азербайджана и Молдовы.

Конкретные банки в докладе не назывались, однако из предыдущих расследований стало известно, что в отмывании денег был задействован эстонский филиал Danske Bank. В 2017 году его оштрафовали на 1,7 млн евро за несоблюдение европейского законодательства.

Теги:
отмывание денег, эстония, дания, банки, ek
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