Danske Bank объявил об уходе из России после расследования об отмывании денег через эстонский филиал

Danske Bank объявил об уходе из России, Латвии, Литвы и Эстонии после расследования об отмывании денег через эстонский филиал, говорится в сообщении кредитной организации.

«Мы сожалеем о том, что покидаем Эстонию на этом фоне, но понимаем серьезность, с которой эстонский финансовый регулятор рассматривает это дело. Мы закроем нашу оставшуюся деятельность в соответствии с его просьбой», — заявил исполняющий обязанности гендиректора Danske Bank Йеспер Нильсен.

Аналогичные решения были приняты для России, Латвии и Литвы. В последней стране свою работу продолжит центр общих услуг Danske Bank, который выполняет ряд административных функций. Сокращение своей деятельности датский банк объяснил желанием сфокусироваться на рынках в скандинавских странах.

В августе прошлого года Эстония начала расследование об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он потребовал возбудить против банка уголовное дело.

Французский суд может устроить повторное расследование дела Danske Bank.



Эстонское подразделение крупнейшего банка Дании подозревают в отмывании денег ➡ https://t.co/39cIBKqzOd pic.twitter.com/ApK5BU2RHE — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 27, 2019

В мае финансовая разведка эстонской полиции опубликовала ежегодный доклад, из которого стало известно, что за 2011-2016 годы через банки страны было отмыто более 200 млрд евро. В основном деньги шли из России, Азербайджана и Молдовы.

Конкретные банки в докладе не назывались, однако из предыдущих расследований стало известно, что в отмывании денег был задействован эстонский филиал Danske Bank. В 2017 году его оштрафовали на 1,7 млн евро за несоблюдение европейского законодательства.