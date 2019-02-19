Главного редактора «Московского комсомольца в Пскове» вызывали на допрос по делу о листовках «Яблока»

Главный редактор «Московского комсомольца в Пскове» Павел Дмитриев рассказал, что его вызывали на допрос в Следственный комитет (СК) по уголовному делу о листовках псковского отделения партии «Яблока», сообщает «МБХ медиа».

По его словам, сразу после обыска в офисе партии, который прошел 13 февраля, куда Дмитриев приехал в качестве журналиста, силовики переписали его паспортные данные, после чего 18 февраля ему вручили повестку.

Журналист рассказал, что перед началом допроса он воспользовался 51-й статьей Конституции о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких.

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13 февраля в псковском «Яблоке» прошли обыски из-за листовок, в которых содержался призыв не голосовать за кого-либо из кандидатов в губернаторы региона на выборах, прошедших в сентябре прошлого года.

Тогда же следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав).

По версии СК, при изготовлении листовок были обнаружены признаки нарушения законодателства о выборах, а также призыв «приводить в негодность избирательные бюллетени». На листовках был лозунг: «Недействительным выборам — недействительный бюллетень».

Глава псковского отделения партии Лев Шлосберг ранее сообщал, что в деле пока нет подозреваемых. Политик отмечал, что преследование направлено лично на него и «не против кого другого».