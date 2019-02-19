Депутат Госдумы от Чечни встретился с послом Азербайджана после массовой драки у московского кафе «Неолит»

Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов встретился с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы после массовой драки со стрельбой у московского кафе «Неолит», сообщает «Вестник Кавказа».

Сегодня в Москве в Президент-отеле состоялась встреча на официальном уровне по следам конфликта между чеченцами и азербайджанцами. Конфликт разрулен на официальном уровне. pic.twitter.com/q8Ze0YlARd — Beslan Uspanov (@beslanu) February 19, 2019

Делимханов заявил, что ситуация с дракой была полностью взята под контроль: «Мы сегодня с вами знаем, кто, почему, для чего это было сделано. Естественно, мы не отрицаем, что кто-то специально этих ребят с азербайджанской стороны... Чтобы наши взаимоотношения испортить. Это все было специально сделано, специально закинуто, специально снято».

Посол осудил неправомерные действия участников драки как с одной, так и с другой стороны, подчеркнув недопустимость провокаций и нагнетания ситуации. «К сожалению, есть третьи силы, которые прикладывают усилия к этому, мы пытаемся им противостоять», — отметил Бюльбюль оглы.

14 февраля на юго-востоке Москвы около кафе «Неолит» произошла массовая драка. По словам арендатора кафе, азербайджанца Яшара Алиева, к заведению пришли около 40-50 чеченцев в масках и устроили стрельбу. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), были задержаны 18 человек.