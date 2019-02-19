«Не трожь моих братьев-евреев»: в десятках городов Франции прошли митинги против антисемитизма

В десятках городова Франции, включая Париж, Лион, Марсель, Тулузу, Бордо, Лилль, Ниццу и Страсбург, прошли митинги против антисемитизма.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В Париже на площадь Республики явились лидеры почти всех политических партий (за исключением Марин Ле Пен, которая не получила приглашения), а также премьер-министр Эдуар Филипп, 18 министров и два бывших президента: Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Впрочем, никто из них не выступал на этом мероприятии, на которое пришло примерно 10 тысяч человек. Люди пришли с плакатами «Не трожь моих братьев-евреев», «Антисемитизм — это не точка зрения, а преступление», «Мусульмане против антисемитизма».

Все ограничилось выступлением учеников парижского колледжа поэта Поля Валери, которые зачитали цитаты об ужасах Холокоста, в том числе из воспоминаний легендарного философа Симоны Вейль.

Митинг организовала Соцпартия. С призывом «ко всем французам объединиться во всех городах, чтобы вместе сказать: “НЕТ, антисемитизм — это не Франция!”» обратился первый секретарь партии Оливье Фор.

Призыв тут же поддержали все политические силы: от президента до лидеров профсоюзов. В стороне осталась только лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Точнее, ее оставил в стороне сам инициатор митинга (заявивший, что «вся история этой партии связана с антисемитизмом и расизмом»), а Ле Пен без приглашения решила не приходить.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Не пришел и Эмманюэль Макрон, но по другой причине: накануне президент сослался на то, что 20 февраля и так выступит с посланием против антисемитизма в ходе традиционного ужина с представителями Совета еврейских организаций Франции (CRIF).

Затем прямо в день митинга он заявил, что придет вместе с председателями Сената и Нацсобрания в парижский музей Холокоста: «Я буду (сегодня вечером) в Мемориале Шоа, чтобы напомнить об этой истории <…> и о том, что такое антисемитизм».

Еще через час президентская повестка была дополнена: пришло сообщение том, что в эльзасском селении Катценхайм осквернили еврейское кладбище. В итоге Макрон сначала отправился в Катценхайм и постоял на кладбище в кипе, а затем поехал в парижский музей Холокоста.

Кроме того, заседание на тему «Борьба с антисемитизмом» сегодня провел министр внутренних дел Кристоф Кастанер, пригласивший в здание МВД представителей всех религиозных обьединений, а 30 депутатов из разных партий собрались в Нацсобрании и предложили принять закон, «приравнивающий антисионизм к антисемитизму».

Все упомянутые инициативы и митинги спровоцированы инцидентом, произошедшим 16 февраля в Париже. Участники митинга «желтых жилетов», увидев известного философа, члена Французской академии Алена Финкелькрота, стали его оскорблять («Вали отсюда, дерьмовый сионист!», «Возвращайся к себе в Тель-Авив!», «Грязная раса»).

Позднее министр внутренних дел объявил, что один человек задержан. По данным газеты Le Parisien он был известен полиции «своими связями в кругах радикальных исламистов».

11 февраля Кастанер заявил, что за 2018 год количество антисемитских преступлений и правонарушений во Франции выросло почти вдвое. На завтрашней встрече с президентом Макроном лидеры еврейских организаций намерены потребовать от него «конкретных мер» по борьбе с антисемитизмом.