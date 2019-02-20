Издательский центр главреда «Кавказского узла» внесли в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции 19 февраля по итогам внеплановой проверки включило в реестр НКО — «иностранных агентов» Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, говорится в сообщении министерства.

Центр возглавляет главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов, также выступающий гендиректором компании-учредителя издания, ООО «МЕМО».

Центр был зарегистрирован в Москве в феврале 2015 года, основными видами его деятельности являются научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, а также издание книг, газет и журналов, следует из данных ЕГРЮЛ.

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Онлайн-издание «Кавказский узел» было учреждено Международным обществом «Мемориал» в 2001 году. Оно освещает события в регионах Северного Кавказа, включая республики Чечня, Дагестан и Ингушетия, а также в странах Южного Кавказа, в том числе в непризнанных республиках Нагорный Карабах и Южная Осетия.