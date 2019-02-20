Трамп подписал директиву о формировании Космических сил в составе министерства ВВС

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе министерства ВВС, говорится на сайте Белого дома.

Pres signs Space Directive 4, outlining policy framework for establishing the US Space Force, @VP said it will help US to be as dominant a power in space as it is on Earth. Acting DefSec Shanahan says the order will help deliver US capability in space better, sooner and faster. pic.twitter.com/LSLnzaYpwp — Mark Knoller (@markknoller) February 19, 2019

Согласно директиве, глава Пентагона теперь должен подготовить для Конгресса законопроект об их учреждении. Космические силы станут шестым видом вооруженных сил страны и будут входить в состав ВВС (так же как корпус морской пехоты является частью Военно-морских сил), из-за чего не будут полностью независимыми, как предлагал это сделать Трамп.

Космические силы будут отвечать за «боевые и вспомогательные задачи для обеспечения наступательных и оборонительных космических операций», говорится в директиве. Его создание ранее объясняли возможными угрозами со стороны России и Китая.

Руководить ими будет замминистра ВВС по космосу, назначаемый президентом и утверждаемый Сенатом, глава КС также войдет в Комитет начальников штабов, отмечает Washington Post.

В конце декабря президент Дональд Трамп также подписал распоряжение о создании объединенного космического командования, которое будет интегрировать космические программы во всех видах и родах войск, вырабатывать общую доктрину и тактические приемы применения космических средств обороны и нападения.