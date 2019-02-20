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Трамп подписал директиву о формировании Космических сил в составе министерства ВВС

Политика

 

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе министерства ВВС, говорится на сайте Белого дома.

Согласно директиве, глава Пентагона теперь должен подготовить для Конгресса законопроект об их учреждении. Космические силы станут шестым видом вооруженных сил страны и будут входить в состав ВВС (так же как корпус морской пехоты является частью Военно-морских сил), из-за чего не будут полностью независимыми, как предлагал это сделать Трамп.

Космические силы будут отвечать за «боевые и вспомогательные задачи для обеспечения наступательных и оборонительных космических операций», говорится в директиве. Его создание ранее объясняли возможными угрозами со стороны России и Китая.

Руководить ими будет замминистра ВВС по космосу, назначаемый президентом и утверждаемый Сенатом, глава КС также войдет в Комитет начальников штабов, отмечает Washington Post.

В конце декабря президент Дональд Трамп также подписал распоряжение о создании объединенного космического командования, которое будет интегрировать космические программы во всех видах и родах войск, вырабатывать общую доктрину и тактические приемы применения космических средств обороны и нападения.

Теги:
гонка вооружений, космос, сша, va
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