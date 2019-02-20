СБУ объявила в розыск героя расследования Bellingcat о крушении MH17

Служба безопасности Украины 21 января объявила в розыск Олега Иванникова по делу о создании террористической организации и ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 УК Украины), заметил телеканал «112.Украина».

Bellingcat в мае прошлого года называл Иванникова офицером ГРУ, который участвовал в переброске в Украину зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым сбили малайзийский Boeing.

Изучив его телефонные звонки, расследователи пришли к выводу, что ранее служивший министром обороны Южной Осетии Иванников также курировал в Донбассе деятельность «ЧВК (частной военной компании) Вагнера».

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Напомним, 17 июля 2014 года Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение на востоке Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

По данным объединенной следственной группы (JIT), он был сбит «Буком», принадлежащим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

В Минобороны России причастность к крушению самолета полностью отрицают. Расследование Bellingcat в министерстве называли «очередным вбросом британских псевдорасследователей», а все герои материала, по словам представителя министерства, «давно уволены с военной службы».