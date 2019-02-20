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Роспотребнадзор сообщил о сокращении в прошлом году числа заразившихся ВИЧ

Общество

 

В России в 2018 году вирусом иммунодефицита человека заразились 86,5 тысяч человек, что на 2 тысячи меньше (около 2,3%), чем в 2017 году, говорится в отчете Роспотребнадзора. Это первый случай снижения показателя за шесть лет ведения статистики, отмечает РБК.

Так, с начала ведения статистики в 2013 году до 2015 года число заразившихся ретровирусом увеличивалось на 10%, в 2016-2017 годах оно прирастало на 1%. При этом случаев заражения на миллион человек в 2018 году стало 590 — на 2,5% меньше, чем в позапрошлом году.

При этом заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК назвал изменение колебанием в рамках погрешности: «Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно».

В ноябре Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения признали Россию лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год.

Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных. В Минздраве, как сообщал ТАСС, информацию ВОЗ о ВИЧ-инфицированных опровергли.

По данным Центра СПИДа Роспотребнадзора, на конец октября прошлого года вирусом иммунодефицита были заражены более 1,3 миллиона россиян, из которых около 998 тысяч человек проживают на территории страны.

Теги:
вирус иммунодефицита, вирус, статистика, роспотребнадзор, va
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