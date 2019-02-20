Роспотребнадзор сообщил о сокращении в прошлом году числа заразившихся ВИЧ

В России в 2018 году вирусом иммунодефицита человека заразились 86,5 тысяч человек, что на 2 тысячи меньше (около 2,3%), чем в 2017 году, говорится в отчете Роспотребнадзора. Это первый случай снижения показателя за шесть лет ведения статистики, отмечает РБК.

Так, с начала ведения статистики в 2013 году до 2015 года число заразившихся ретровирусом увеличивалось на 10%, в 2016-2017 годах оно прирастало на 1%. При этом случаев заражения на миллион человек в 2018 году стало 590 — на 2,5% меньше, чем в позапрошлом году.

При этом заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК назвал изменение колебанием в рамках погрешности: «Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно».

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В ноябре Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения признали Россию лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год.

Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных. В Минздраве, как сообщал ТАСС, информацию ВОЗ о ВИЧ-инфицированных опровергли.

По данным Центра СПИДа Роспотребнадзора, на конец октября прошлого года вирусом иммунодефицита были заражены более 1,3 миллиона россиян, из которых около 998 тысяч человек проживают на территории страны.