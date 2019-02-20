Русская служба «Би-би-си»: Пригожин мог участвовать в переговорах властей ЦАР с оппозицией

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с «группой Вагнера», мог прилетать в столицу Судана Хартум в конце января, где проходили переговоры властей Центральноафриканской республики с главами вооруженных группировок, утверждает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Издание обратило внимание на данные портала ADSB Exchange, согласно которым, связанный с его семьей самолет 22 января вылетел из Петербурга в сторону Африки и четырежды оказывался над северным побережьем Египта — 22 и 30 января, а также 3 и 5 февраля.

О его дальнейших перемещениях по Африке нельзя узнать из онлайн-сервисов, поскольку экипаж предполодительно отключал транспондер. Однако из авиационных документов следует, что 5 февраля самолет приземлялся в Хартуме, а через сутки вылетел из страны и вернулся в Петербург, утверждает «Би-би-си».

Именно 5 февраля правительство ЦАР и представители вооруженной оппозиции предварительно согласовали проект мирного соглашения. Издание не нашло бизнесмена Пригожина на фотографиях и видеозаписях с переговоров. Собеседник в окружении Пригожина заявил журналистам, что тот прилетал на переговоры, но не принимал участия в официальных встречах.

Напомним, ранее «Новая» выяснила, что связанный с семьей Пригожина бизнес-джет с регистрационным номером M-VITO в период с декабря 2016 года до конца января этого года около 30 раз прилетал в Африку. В прошлом году «Новая газета» сообщала о присутствии связанной с бизнесменом «ЧВК Вагнера» в Центральноафриканской республике и Судане, а агентство Bloomberg — в еще восьми африканских странах. По данным агентства, в обмен на право на добычу полезных ископаемых они охраняют высокопоставленных чиновников, готовят военных, а также помогают с организацией предвыборных кампаний.

Расследователи проекта «Досье» выяснили, что осенью 2017 года правительственные структуры ЦАР заключили со связанной с Пригожиным компанией «М Инвест» соглашение о разработке месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто. В соглашении отмечалось, что российская сторона «может осуществлять платежи наличными», доставка которых «возможна только на частном самолете».