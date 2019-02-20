Российские регионы получили более триллиона рублей дотаций

Российские регионы в прошлом году получили более 1 трлн рублей дотаций из федерального бюджета — максимальная сумма за всю историю страны. При этом дотации обеспечили рекордный профицит в большинстве субъектов. Об этом говорится в обзоре данных Минфина от агентства «Эксперт РА».

В 2017 году дотации регионам составляли 759 млрд рублей, а в 2016-м году — 656 млрд. Однако только в 2018 году дотации получали все регионы, в том числе и самые богаты, как Москва и Тюменская область, отметил младший директор агентства по корпоративным и суверенным рейтингам Александр Шураков в разговоре с РБК.

С учетом дотаций в прошлом году оказались профицитными консолидированные бюджеты 70 регионов, а агрегированный профицит превысил 500 миллиардов рублей — почти в 10 раз больше аналогичного прошлогоднего показателя (52 млрд рублей) от 45 профицитных регионов. Предыдущий рекорд, 54 профицитных региона, был достигнут в 2006 году, а самое минимальное их число, восемь, было в 2013-м.

Наиболее высокий дефицит бюджета зафиксирован у Мордовии (24,5% доходов), Хабаровского края (10,8%) и Еврейской автономной области (6,9%). Крупнейшими получателями дотаций были республики Дагестан (62,7 млрд руб.), Якутия (48,4 млрд), Чечня (47 млрд) и Крым (42,7 млрд), а также Камчатский и Алтайский края (42,3 и 33,5 млрд соответственно). На седьмом месте оказалась Москва — в прошлом году она получила из федерального бюджета 27,7 млрд рублей.