РБК: правительство разместило секретный депозит на 200 млрд рублей в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк получил от правительства секретный депозит на сумму 200 млрд рублей на срок от 181 дня до одного года в октябре прошлого года, выяснил РБК. Депозит находился в банке по состоянию на 1 января 2019 года.

В аналитической записке Счетной палаты об исполнении бюджета, которая оказалась в распоряжении издания, говорится, что 200 млрд рублей были размещены «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».

Счетная палата не указала организацию, в которой был размещен депозит. По информации РБК, ею стал Промсвязьбанк, который позднее в декабре 2018 года получил от правительства еще 20 млрд рублей на докапитализацию.

В ведомстве не смогли официально подтвердить или опровергнуть информацию о получении депозита, отметив, что подобная информация находится под грифом «для служебного пользования». В Промсвязьбанке и Минфине не прокомментировали ситуацию.

Летом прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился, что средства федерального бюджета могут размещаться на депозитах в Промсвязьбанке без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок. Ранее Промсвязьбанк стал опорным банком по обслуживанию гособоронзаказа.