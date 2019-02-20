СМИ узнали о проверке Центробанком банка «Восточный» за полгода до ареста Майкла Калви

Центробанк в августе прошлого года закончил проверку банка «Восточный» — за полгода до ареста основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви по делу о мошенничестве. С докладом о результатах проверки ознакомились «Ведомости» и РБК.

Плановая проверка показала, что у Центробанка были основания для его санации из-за проблем с активами и кредитами «Восточного», утверждают издания. Проблемы появивились после присоединения к нему в 2017 году «Юниаструм банка» Артема Аветисяна, который получил 32% в объединенном банке, а фонд Baring Vostok — 44,5%.

При чем у ЦБ были претензии к обеим сторонам конфликта по делу Baring Vostok (заявление на Майкла Калви написал партнер Аветисяна, миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов). Так, стоимость недвижимости, перешедшей к «Восточному» в результате присоединения «Юниаструм банка», могла быть завышена на 8,17 млрд рублей.

Проверяющие из ЦБ также отметили, что проблемные ссуды, 55% от выданных «Восточным» кредитов, приходились на два неформальных холдинга: 15% корпоративного портфеля банка — на группу компаний «Волгабас», а еще 40%, или 14,9 млрд рублей, — на «группу Зыковых». Ее назвали так в честь бизнесмена Вячеслава Зыкова — партнера Аветисяна и Юсупова по «Клубу лидеров» при Агентстве стратегических инициатив.

В сделках с частью акций компаний «группы Зыкова» ЦБ заподозрил признаки вывода активов «Юниаструма». А всего активы и кредитные обязательства банка, в том числе и связанные с этими двумя группами, были обесценены на 44,2%.

Проверка показала, что устранение нарушений требовало от банка сформировать резервы на 16,7 млрд рублей. ЦБ также согласовал акционерам «Восточного» план-график по их созданию с учетом внесения в капитал 5 млрд рублей, однако из-за конфликта акционеров банка дополнительную эмиссию на эту сумму так и не провели.

Читайте также Климат Калви не испортить. Племя госуправленцев проводит ритуалы повышения инвестиционной привлекательности

Напомним, Основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых его партнеров арестовали в феврале по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена. Калви отрицает вину и считает причиной возбуждения дела конфликт между акционерами «Восточного».

В защиту Калви ранее выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что ситуация с арестом главы Baring Vostok является «чрезвычайной для экономики», а представители пяти российских бизнес-ассоциаций просили у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина перевести Калви под домашний арест.