Приморская прокуратура начала проверку сообщений об избиении пятиклассника родителями других учеников

В Приморском крае прокуратура начала проверку после сообщений о том, что несколько родителей избили пятиклассника в школе города Большой Камень, который «жестоко вел себя» по отношению к другим детям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе краевой администрации сказали Интерфаксу, что проверку также организовал региональной департамент образования и науки.

«Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они „проучили“ местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми», — сообщил агентству информированный источник.

По его словам, сведений о том, насколько серьезно пострадал школьник, нет. Собеседник Интерфакса уточнил, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

Как пишет местное издание Deita.ru, несколько дней назад пятиклассник сильно ударил одноклассницу в живот, из-за чего девочку доставили центральную городскую больницу с подозрением на разрыв селезенки.

По данным ИА PrimaMedia, мальчика воспитывает одна бабушка, которая не справляется с ним: ребенок постоянно конфликтует с другими детьми и состоит на учете в полиции.