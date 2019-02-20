Совфед пообещал изменить законопроект о многодетных семьях по поручению Путина

В Совете Федрации пообещали дополнить законопроект о многодетных семьях, согласно предложениям президента России Владимир Путина, которые он озвучил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Послание производит большое впечатление масштабами новых мер социальной поддержки, которые значительно расширят число ее получателей, и концентрацией на самых чувствительных вопросах нашей жизни, на вопросах, которые так или иначе затрагивают каждую семью», — заявила РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Ранее Путин предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

«Напомню, ставка для них — 6%. Все, что выше — субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос — почему? Значит, предложенные условия в чем-то людям не подходят», — заявил Путин.

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Комментируя предложение об установлении льготы на весь срок ипотечного кредита, президент заявил, что в 2019 году на это понадобится не менее 7,6 млрд рублей, в 2020-м — 21, 7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей.

Кроме того, Путин предложил выделять многодетным семьям по 450 тысяч рублей из федерального бюджета для погашения ипотеки, а также снизить налог на жилплощадь по принципу «больше детей — меньше налог».

С 1 января 2020 года президент предложил увеличить размер выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, с 1 июля — поднять до 10 тысяч рублей пособия для детей-инвалидов.