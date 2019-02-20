Суд отправил под домашний бывшего начальника ИК-1 по делу о пытках заключенных

​​​​Кировский районный суд Ярославля на месяц отправил под домашний арест бывшего начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева по обвинению в организации пыток заключенного Евгения Макарова. Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Главное следственное управление Следственного комитета и адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова настаивали на содержании Николаева под стражей, прокуратура же просила о домашнем аресте.

Бирюкова подала ходатайство, чтобы во время заседания Николаев находился не в клетке, а рядом с адвокатами, как это предусматривает Европейская конвенция о защите прав человека. Суд ходатайство удовлетворил и Николаева пересадили к адвокатам.

Николаева задержали 18 февраля за организацию пыток (часть 3 статьи 33, пункту «а», «б» части 3 статьи 286 УК). В тот же день также был задержан бывший заместитель начальника ИК-1 по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов.