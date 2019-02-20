Суд отправил под домашний бывшего начальника ИК-1 по делу о пытках заключенных
Кировский районный суд Ярославля на месяц отправил под домашний арест бывшего начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева по обвинению в организации пыток заключенного Евгения Макарова. Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».
Главное следственное управление Следственного комитета и адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова настаивали на содержании Николаева под стражей, прокуратура же просила о домашнем аресте.
Бирюкова подала ходатайство, чтобы во время заседания Николаев находился не в клетке, а рядом с адвокатами, как это предусматривает Европейская конвенция о защите прав человека. Суд ходатайство удовлетворил и Николаева пересадили к адвокатам.
Николаева задержали 18 февраля за организацию пыток (часть 3 статьи 33, пункту «а», «б» части 3 статьи 286 УК). В тот же день также был задержан бывший заместитель начальника ИК-1 по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов.
Ранее арестованные по делу о пытках сотрудники ИК-1 рассказали, что Николаев в июне 2017 года поручил провести «воспитательную работу» с заключенным Евгением Макаровым под видеозапись.
Напомним, 20 июля прошлого года «Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного ИК-1 Евгения Макарова, датированную 2017 годом. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Ранее сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.
3 августа прошлого года «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.
Следственный комитет России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), которые позднее объединили в одно производство. По делу проходят 15 бывших сотрудников ФСИН, 14 из них находятся под арестом, один – под домашним арестом.