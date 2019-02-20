Путин пригрозил принять «асимметричные действия» в случае нарушения договора о РСМД

Президент России Владимир Путина пообещал принять «зеркальные и асимметричные действия» в случае, если на европейской территории США разместят ракеты средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, Россия будет «вынуждена» принять меры против стран, где «находятся центры принятия решений».

Президент осудил односторонний выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД): «Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Аккуратненько американцы заставляют своих сателлитов подхрюкивать».

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1 февраля о приостановке действия договора о РСМД официально заявил Госсекретарь США Майк Помпео, а на следующий день о выходе России из договора объявил и президент России Владимир Путин. По его словам, Москва не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений.

О намерении США выйти из договора о РСМД в октябре прошлого года сообщил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Россия нарушала договор «в течение многих лет». В частности, она якобы испытывала на запрещенную дальность крылатые ракеты 9М729.

Договор о РСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.