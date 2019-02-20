Студенты попросили ректора МГУ выступить в защиту арестованного аспиранта Азата Мифтахова

Студенты Московского государственного университет имени М. В. Ломоносова обратились к ректору Виктору Садовничему с просьбой выступить в защиту арестованного аспиранта механико-математического факультета Азата Мифтахова.

«Мы считаем недопустимыми пытки и все другие противоправные действия, что были совершены в отношение Азата. Мы выступаем за честное и справедливое расследование и против некомпетентности в действиях правоохранительной системы», — говорится в заявлении Студенческого совета мехмата МГУ.

По мнению студентов, в данный момент перед вузом стоит задача «встать на защиту обучающихся и научных работников МГУ, основываясь на презумпции невиновности, правах человека и законодательстве России».

Анархиста Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям подверглись еще десять левых активистов. Всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе.

Мифтахов рассказывал адвокату о том, что в отделении его били, подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. По словам адвоката, анархист вскрывал себе вены, опасаясь возможных пыток. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу.

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По версии следствия, Мифтахов был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. В ходе осмотра его планшета следователи нашли у него переписку о планах совершить акцию протеста у офиса партии. Аспиранту предъявили обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).