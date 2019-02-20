Мэрия Горно-Алтайска не согласовала акцию памяти Бориса Немцова из-за находящегося поблизости медцентра
Администрация Горно-Алтайска отказалась согласовать марш памяти Бориса Немцова из-за того, что рядом с площадкой стоит перинатальный медцентр. Об этом пишет «Сибирь. Реалии» со ссылкой на активиста алтайского республиканского отделения партии ПАРНАС Павла Смирнова.
По его словам, речь идет о филиале республиканского перинатального центра. «Но мы в 2017-м проводили митинг на этом месте, и тогда городские власти не видели угрозы пациентам», – заявил Смирнов.
Мэрия города предложила провести акцию в другом месте. По словам Смирнова, это окраина городского парка, «фактически лес».
В Москве после переговоров мэрия согласовала шествие на 24 февраля: оно пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова, начало сбора участников — в 13:00. При этом администрация Кирова ранее отказала в проведении марша памяти Немцова. В Санкт-Петербурге мэрия согласовала акцию на площади Ленина.
Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.