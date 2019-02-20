Мэрия Горно-Алтайска не согласовала акцию памяти Бориса Немцова из-за находящегося поблизости медцентра

Администрация Горно-Алтайска отказалась согласовать марш памяти Бориса Немцова из-за того, что рядом с площадкой стоит перинатальный медцентр. Об этом пишет «Сибирь. Реалии» со ссылкой на активиста алтайского республиканского отделения партии ПАРНАС Павла Смирнова.

По его словам, речь идет о филиале республиканского перинатального центра. «Но мы в 2017-м проводили митинг на этом месте, и тогда городские власти не видели угрозы пациентам», – заявил Смирнов.

Мэрия города предложила провести акцию в другом месте. По словам Смирнова, это окраина городского парка, «фактически лес».

В Москве после переговоров мэрия согласовала шествие на 24 февраля: оно пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова, начало сбора участников — в 13:00. При этом администрация Кирова ранее отказала в проведении марша памяти Немцова. В Санкт-Петербурге мэрия согласовала акцию на площади Ленина.