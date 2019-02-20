Минобороны Латвии: российские хакеры разослали фейковые письма за подписью министра

Несколько латвийских госучреждений получили письма, отправленные за подписью министра обороны Артиса Пабрикса с фальшивого электронного адреса, сообщает министерство обороны.

В письмах говорится, что вечером 16 февраля Пабрикс посетил некий бар в Старой Риге, где участвовал в «неоднозначном проведении свободного времени». По данным минобороны, эти письма были отправлены с серверов, находящихся в России.

«Я хотел бы поблагодарить наших экспертов по кибербезопасности, которые быстро удалили поддельные электронные письма и обнаружили, что они были отправлены с российских серверов. Я могу только догадываться, заслужил ли я такое внимание критическим интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» или слишком активной работой на Мюнхенской конференции по безопасности», — заявил министр.

Он также напомнил, что 16 февраля находился в Мюнхене, где участвовал в международной конференции по безопасности.

В пресс-релизе минобороны указано, что фальшивые электронные письма являются «классической операцией по подделке личных данных с элементами шпионажа, чтобы выяснить, по каким IP-адресам письма были просмотрены». Кроме того, говорят в министерстве, целью акции могла быть дискредитация Пабрикса и оборонных сил Латвии в целом.

15 февраля Пабрикс дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором, в частности, поддержал требование США об увеличении военных расходов всеми странами-членами НАТО, а также раскритиковал усиление военного присутствия России на западной границе.