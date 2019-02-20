Силуанов: предложенные Путиным меры по поддержке населения обойдутся в 120 млрд рублей в год

Меры социальной поддержки населения, которые озвучил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены», — сообщил он (цитата по Интерфаксу).

По оценкам министра, доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточной минимум, обойдется в 15-20 млрд рублей в 2019 году, а в течение шести лет — в 150-160 млрд рублей.

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20 февраля во время выступления перед парламентариями Владимир Путин коснулся нескольких вопросов социально-экономической поддержки россиян. В частности, он предложил расширить льготы для многодетных семей по принципу «больше детей — меньше налогов».

Кроме того, он поставил перед правительством задачу повысить пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров. «Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», — отметил президент.