«Единая Россия»: за выборами сможет следить только наблюдатель с постоянной регистрацией в регионе

Фракция «Единая Россия» разработала поправки к закону о выборах, регулирующие присутствие наблюдателей на участках для голосования. Об этом «Фонтанке» рассказал депутат-единоросс Михаил Романов.

«Теперь следить за выборами сможет только наблюдатель с постоянной регистрацией в данном регионе, где проходят выборы, никакого залетного воронья.

Помимо этого будет отменена норма о заявлении наблюдателей за три дня до выборов, теперь они смогут прийти сразу на участок в день голосования», — сказал Романов.

Ранее единороссы договорились с представителями других фракций и Центральной избирательной комиссией о снижении в два раза — до 5% — числа подписей муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра на губернаторских выборах.

По словам заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, фракция также допустила снижение числа подписей депутатов и глав районов городских округов до 7 %. Сейчас в законе установлена планка для подписей в рамках от 5 до 10%. Порог фильтра устанавливают сами регионы.