Пенсионера из Архангельской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за мемы про религию во «ВКонтакте»

В Северодвинске на 15 тысяч рублей оштрафовали 63-летнего активиста Анатолия Казиханова за репосты мемов на религиозную тематику в социальной сети «ВКонтакте», сообщает издание 29.ru.

Его признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики).

По словам судьи Олеси Кулаковой, Федеральная служба безопасности изучала материалы на странице Казиханова в течение пяти часов. Активист свою вину не признал. Адвокат Алексей Куроптев намерен обжаловать решение суда.

Претензии к активисту были вызваны в августе 2018 года из-за репостов, в том числе из паблика «Атеист». В частности, на одной из картинок икона называлась грязным стеклом. Защита Казиханова настаивала, что так было названо защитное стекло над иконой, а не она сама.

Еще на одном фото были изображены мужчины в черной одежде, похожей на рясу священников, и надпись: «Здоровые мужики, а кормятся на бабулькины пенсии».

По просьбе спецслужб Северный федеральный университет (САФУ) сделала лингвистическую экспертизу мемов. Эксперты постановили, что репост без комментирования — «реализация приема речевого воздействия “ссылка на авторитет”».