Националиста Дмитрия Демушкина досрочно выпустили из колонии

Националист Дмитрий Демушкин досрочно отпущен из колонии во Владимирской области в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК, сообщает ТАСС.

Решение об освобождении Демушкина принял Петушинский районный суд.

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В апреле 2017 года суд признал виновным националиста Дмитрия Демушкина в публикации экстремистских материалов в социальной сети по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поводом для уголовного дела стали фотографии с «Русского марша», которые Демушкин разместил на странице в соцсети. Он получил 2,5 года колонии общего режима.

Сам Демушкин назвал дело «вымученным и позорным» и заявил, что «идиотизм дела понятен всем — и прокурору, и в глубине души судье». Свою вину он не признал.