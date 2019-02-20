Ученикам школы в Курганской области запретили брать в столовую телефоны. Они выложили в интернет фото «мяса» с щупальцами

В средней школе поселка Юргамыш (Курганская область) ученикам запретили приносить в столовую сотовые телефоны после того, как они нашли в супе кусок «мяса» с белыми щупальцами и выложили фотографию в интернет. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на родителей школьников.

Фото: паблик «Инцидент. Курган»

По их словам, после этого инцидента классные руководители стали требовать, чтобы ученики оставляли телефоны в классах, при попытке ослушаться — их ругали. Руководство школы не смогло предоставить оперативный комментарий по поводу этой ситуации.

Родители отметили, что в школьном питании произошли позитивные изменения: «Сегодня деточкам-бесплатникам дали гречку с курицей и налили чаю, это первые сдвиги за три года!» — рассказала мама одного из учеников.

Ранее, по ее словам, детям, чьи родители оплачивали питание, давали кашу с котлетой, а ученикам-льготникам — пустую кашу. При этом все ученики сидели за одним столом и видели разницу в подаваемой еде.

Жалобы от родителей поступали директору школу Светлане Поповой в течение нескольких лет, говорят собеседники издания, однако никакие меры по улучшению качества еды не предпринимались.

Фотография супа с щупальцем была опубликована накануне в паблике «Инцидент. Курган». Представитель школы Валентина Маркова, как следует из комментария к посту, заявила, что нарушений при приготовлении не было. В тот день детям подавали суп с макаронными изделиями и тушенкой производства Курганского мясокомбината.